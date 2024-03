Olio aromatizzato al rosmarino | io lo preparo così

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 marzo 2024) Profumare le proprie ricetta con unnon ha paragoni, ammettiamolo! Questa piantina sempreverde ha numerosissime proprietà terapeutiche che possono contrastare lo stress fisico, i dolori articolari e ridurre la stanchezza e la debolezza generale. Inoltre è noto per le sue qualità antinevralgiche e antisettiche, oltre a fornire sollievo in caso di asma, tosse e dolori reumatici. Può contribuire a ridurre gli stati febbrili e favorire una migliore digestione. (qui trovate maggiori informazioni a riguardo). L’essenziale di, può essere utilizzato in massaggi per migliorare la circolazione, aggiunto all’acqua del bagno per un completo relax, come impacco per i capelli e come unguento anti-invecchiamento per la pelle. Preparato come decotto da consumare alla sera, può aiutare a calmare l’animo ...