“Okarina” | una riflessione su legami familiari che si spezzano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Bergamo. Storie di famiglia e di appartenenza,spezzati e mai completamente rinsaldati, sguardi ancorati al presente che ritrovano però grossi drammi del passato ed un futuro per nulla stabile o inesistente. Uno sguardo a tutto tondo sull’Europa e le sue fragilità quello proposto da Bergamo Film Meeting lunedì 11 marzo. Proprio a partire da “” (“Ocarina”, 2023), film in concorso diretto da Alban Zogjani. Shaqa (Jheon Gorani) e Selvia (Shengyl Ismajli) marito e moglie, lasciano il Kosovo per raggiungere le figlie nel Regno Unito. Ad inizio millennio, una lettera dell’Ufficio Immigrazione, recapitata a Bracknell, nega alla coppia il rinnovo del permesso di soggiorno. Per cercare di rimanere vicino alle figlie, la coppia decide di tentare la via del “matrimonio di comodo” per ottenere la cittadinanza. Nel lungometraggio d’esordio del ...