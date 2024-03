Nusco | polemica contro il sindaco | la minoranza chiede pubbliche scuse

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti. Monta laile l’Amministrazione comunale per un comunicato apparso sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune, poi “frettolosamente” rimosso, dove viene attaccato un cittadino per il solo fatto di aver segnalato un problema esistente da oltre cinque mesi ed ancora irrisolto. Lacompattaaled un uso appropriato degli strumenti di comunicazione istituzionale del Comune. Sconcerto e sdegno aa seguito delle dichiarazioni delAntonio Iulianoun cittadino colpevole, a suo dire, come pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune con un ...

Nusco (AV) – La minoranza esprime forti critiche per gli aumenti delle imposte IMU e IRPEF: Nusco – L’amministrazione comunale durante il consiglio del 29 febbraio ha provveduto a rimodulare l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e ad aumentare l’IMU (Imposta Municipale Propria) ...irpinia24

