Chiara Ferragni , in piena crisi matrimoniale con Fedez, è in viaggio a New York per motivi lavorativi ma tra un impegno o una riunione e l'altra sta anche trovando un... (leggo)

Che fine ha fatto Simone Corrente? L’attore romano, noto per aver interpretato l’agente Luca Benvenuto in “Distretto di polizia” per […] (perizona)

«Do un po' di prosciutto a Leo e la richiamo. Ok? Come vede anche noi mangiamo gli insaccati». Ma non diciamolo in giro, perché Giorgio Mastrota , 60 anni il prossimo maggio, re delle telepromozioni ... (liberoquotidiano)

Nuova vita per l’ospedale. Al Tabarracci 36 posti letto. Investimento da 6 milioni: Infine, a Pietrasanta, dove il 21 marzo sarà inaugurata una Nuova farmacia comunale, è previsto il recupero di un’area di 1.650 metri quadri che al momento è in stato di abbandono. "Avremo la mensa a ...lanazione

Sara Tommasi, dove vive La Nuova vita (lontano dall'Italia): «Molti si sono approfittati di me, ma ho superato la malattia e potrei tornare in tv»: Sara Tommasi ha cambiato vita. E lo ha fatto lontano dall'Italia. Dopo essersi lasciata alle spalle un passato difficile, fatto di dipendenze da alcol e droghe e di scelte sbagliate, ...msn

Cosa ci faceva La Tata Fran Drescher agli Oscar 2024 La sua Nuova vita da pasionaria: I red carpet degli Oscar sono da sempre forieri di grandi sorprese. Non solo per quanto riguarda i look, ma anche per le varie personalità che lo calcano di anno in anno. E in questa 96esima edizione ...vogue