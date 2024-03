“Nun te ne fa’ Tour” con Gnut al Teatro Ricciardi di Capua

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nun te ne fa’” con! Un grande evento alsabato 16 Marzo 2024 alle 21:00. Un’esperienza musicale unica con l’artista napoletano, che incanta il pubblico con la sua musica avvolgente. Claudio Domestico, una tra le migliori voci del cantautorato contemporaneo. Napoletano classe ’81, è un cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. Coniuga l’anima di Nick Drake e Elliot Smith con la ricca tradizione cantautorale italiana e la melodiosa canzone napoletana di Roberto Murolo. Impossibile non lasciarsi trasportare in un viaggio musicale distintivo e coinvolgente! Il fascino delsi apre, ancora una volta, alla grande musica; in uno dei templi della cultura della Campania ...