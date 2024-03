Novak Djokovic amaro | “Nardi ha talento | per me giornata brutta Invecchiando devo selezionare”

(Di martedì 12 marzo 2024)sconfitta e grande delusione per, eliminato clamorosamente ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 dal lucky loser italiano Luca. 6-4 3-6 6-3 il punteggio in favore del ventenne pesarese n.123 al mondo, che ha sfruttato al meglio la pessima prestazione del fuoriclasse serbo regalandosi la vittoria più bella della carriera. “Innanzituttofare i complimenti a Luca, ha giocato un tennis eccezionale, specialmente nel terzo set. Non lo conoscevo bene, però l’ho visto giocare qualche volta e sapevo che era in grado di imporre il suo ritmo da fondocampo, in particolare col dritto. Si muove bene, è molto talentuoso e inoltre non aveva niente da perdere, essendo subentrato nel tabellone come lucky loser. Ha giocato alla grande e ha meritato la vittoria, ...

