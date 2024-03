Notizie dal mondo ASviS | Premio Abi-FEduF-Fiaba | vince “Il reddito negato alle donne”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Andrea De Tommasi del 7/3/24 dal sito. L’articolo “Il” di Micol Maccario e Alberto Santonocito, pubblicato su Futura News magazine, è il vincitore della settima edizione delper giovani giornalisti “Finanza per il sociale”, promosso da Abi (Associazione bancaria italiana),(Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) e(Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche), con il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la collaborazione, tra gli altri, dell’in qualità di partner. La premiazione si è svolta il 6 marzo a Milano in apertura di “D&I in Finance”, la due giorni organizzata da Abi. Il ...