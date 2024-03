NOTIZIARIO Ekuban e Polvani da valutare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) AREZZO L’Arezzo riprenderà questo pomeriggio la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica sul campo del Pineto. Lo staff tecnico insieme a quello medico dovrannole condizioni d Lorenzoe Josephche hanno saltato gli ultimi tre impegni contro Ancona, Gubbio e Vis Pesaro. Il difensore è alle prese con la frattura del metacarpo e proverà ad intensificare i ritmi per capire se potrà essere a disposizione nella sfida in Abruzzo. Per l’attaccante si tratta, invece, di un problema al ginocchio che in queste settimane sta cercando di smaltire con fisioterapia e un programma di lavoro specifico. Adesso il calendario non prevede più turni infrasettimanali e quindi Indiani con il suo staff potrà programmare il lavoro settimanale con maggior tranquillità lavorando sia sugli aspetti ...