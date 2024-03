“Nooo | l’ha sentita tutta la casa” Grande Fratello | altoparlanti aperti ed è Perla a farne le spese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024), è di nuovo successo di tutto nella puntata di lunedì 11 marzo 2024. L’attesa piùera per il nome del secondo finalista, il concorrente cioè che potrà dormire sonni tranquilli fino all’ultima diretta, ossia giovedì 4 aprile, come annunciato da Cesara Buonamici a Pomeriggio Cinque. Pasqua è il 31 marzo, mentre Pasquetta il primo aprile e proprio in quest’ultima data non dovrebbe esserci la messa in onda del reality, che poi si chiuderebbe direttamente con l’atto finale. E se Beatrice Luzzi, che è ancora la favorita alla vittoria, era già stata nominata settimane fa ora anche Rosy Chin è sicura di arrivare fino in fondo. Grossa sorpresa per la chef di origini cinesi, che ha raggiunto Alfonso Signorini in studio insieme a Letizia Petris, poi battuta. Ma durante la serata non sono mancate le consuete nomination ...