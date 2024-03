Non voglio 6-1 | 6-1 | il retroscena su Nardi | cosa ha detto poco prima di incontrare Djokovic

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono mesi che parliamo, a ragion veduta, di Jannik Sinner e delle sue imprese, ma ecco che, all'improvviso, a Indian Wells spunta un'altra verde speranza del tennis italiano che compie una vera e propria impresa: battere il numero uno al mondo Novakin tre set (6-4; 3-6; 6-3) e volare agli ottavi di finale. Si tratta di Luca, 21 anni ancora da compiere, cresciuto a Pesaro, ma di origini napoletane. Figlio di un notaio ed ex-pallanuotista, verace tifoso del Napoli come il papà. Tennista numero 123 al mondo, ripescato come “lucky loser” al secondo turno, a seguito del forfait dell'argentino Etcheverry, ha superato in tre set ik cinese Zhang, n.50 del seeding. Per lavolta al terzo turno di un “1000” è diventato il tennista con la classifica più bassa ad aver mai sconfitto. E anche il quarto ...