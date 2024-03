Non solo ristrutturazioni e mobili | le agevolazioni dei bonus casa nel 2024 “premiano” l’ecobonus fino all’85%

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “Come finisce lo sapremo a breve. Di certo noi non rinunceremo alla nostra idea di correre non solo per vincere , ma per garantire un buon governo ai cittadini. Come ... (calcioweb.eu)

Le associazioni dei laboratori popolari di Bagnoli dicono “no” allo stadio di proprietà del Napoli nel loro quartiere. E annunciano per il 20 marzo in via Verdi una manifestazione in occasione del ... (ilnapolista)

topi all'asilo e blatte nel cibo servito in mensa agli alunni. In un paio di giorni due scuole milanesi sono riuscite a inanellare altrettante "figuracce" con relativo, inevitabile corollario di ... (ilgiorno)

CUNEESI TRA I PRO – Panchine di prestigio per due ex Cuneo, Vuthaj-gol ma non basta: Ritorna, come di consueto, l’appuntamento settimanale con gli aggiornamenti di Ideawebtv.it su calciatori (e non solo) cuneesi impegnati nei campionati professionistici. Diciamo “non solo”, perché le ...ideawebtv

Ecco la guerra non è mai una soluzione ma una sconfitta: La guerra in Ucraina si protrae ancora. Gli Stati Europei valutano come supportare ulteriormente il Presidente Zelensky, che dopo la fallita controffensiva, arretra sia sul campo che come indice di gr ...infooggi

Donald Trump: “Hitler ha fatto anche cose buone”. Bufera sulle rivelazioni della CNN: Arrivano in piena campagna per le presidenziali le rivelazioni della CNN su Donald Trump. Di Hitler avrebbe detto "Ha fatto anche cose buone" ...ilmitte