Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex nonostante il braccialetto elettronico | arrestato

(Di martedì 12 marzo 2024) Forlì, 12 marzo 2024 - Momenti di panico per una giovane ragazza residente a Forlì. La sera di venerdì 8 marzo, ha ricevuto sotto casa la terribile visita dell'ex che già nello scorso ottobre era statoper continue violenze e maltrattamenti ai suoi danni. Il giovane individuo non hato il provvedimento cautelare imposto nei suoi confronti, che lo obbligava a rimanere lontano dai luoghi frequentati dall'ex fidanzata. Le forze dell'ordine, corse sul posto appena ricevute le segnalazioni della giovane, hanno fermato l'individuo prima di convalidarne l'arresto la mattina di sabato 9 marzo. La vicenda La relazione tra i due era sbocciata agli inizi del 2023, quando la ragazza risiedeva a Ferrara. La storia d'amore, però, aveva preso sin dai primi momenti una brutta piega e i due si erano separati in modo burrascoso. Una volta finita, la ...

