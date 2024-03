“Non ho deciso io” Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez E fa sognare i fan | “Fosse per me…”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024), la verità sulla rottura con. Sui giornali e media di gossip e non solo continua a tenere banco la separazione della famosa influencer con il noto rapper. Dopo la fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti un’altra coppia vip è arrivata al capolinea. Nei giorni scorsi si era anche parlato dell’ipotesi che si trattasse di una messa in scena, voce però smentita dalla stessa. Nel giro di pochi mesihanno affrontato diversi eventi negativi, dal cancro del rapper al pandoro-gate, fino alla rottura. Nelle ultime ore il musicista milanese ha anche annunciato la fine del podcast “Muschio selvaggio“: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così”. Ora ...