Non ci sono prove che questi uccelli in Polonia siano morti per aver mangiato grano ucraino

(Di martedì 12 marzo 2024) Il 6 marzo 2024 alla redazione di Facta è arrivata via WhatsApp la richiesta di verificare un post pubblicato su X il 24 febbraio 2024. Nel contenuto social compare un video che mostra deglineria terra lungo dei binari. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «#UE #Ucraina “Glimuoiono a causa dele noi li inseguiremo”, in #stanno promuovendo un video di dozzine diche muoiono a causa del». Secondo il post oggetto di analisi, quindi, il video sarebbe stato registrato ine gliripresi sarebberoper...

È vero, alcuni non c’erano alla cerimonia, ma poi si sono presentati alle feste dopo la Notte delle Stelle. Non tutti, d’altra parte, ci stanno nel Dolby Theatre. E a meno di non avere un film in ... (amica)

Bassa penetrazione di soluzioni di IA e fuga dei cervelli: sono le due sfide principali che l'Italia deve affrontare per non rimanere indietro nel campo dell' Intelligenza artificiale . L'articolo ... (orizzontescuola)

Ucraina, Von der Leyen al Papa: resa È il turno di Putin, non dell'Ucraina: Berlino, 12 mar. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen prende indirettamente le distanze dalle richieste di negoziato di Papa Francesco all'Ucraina per porre fine ...libero

Rimini, gli hotel e lo scippo del personale: “Non possiamo sfidarci a chi offre di più”: C’era una volta il fair play in Romagna. E no, lo sport non c’entra nulla. In ballo c’è quell’antichissimo codice di regole non scritte che, sin ...corriereromagna

Oliver Bearman è talento puro, ma questa F1 non è per giovani: quando troverà spazio in una Ferrari che punta sul 40enne Hamilton: La gara di Oliver Bearman ha rappresentato uno dei pochi highlights del Gran Premio dell’ Arabia Saudita, per il resto moscio e scontato, come troppo spesso ormai accade in Formula 1. La speranza è ch ...ilfattoquotidiano