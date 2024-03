«Nft e metaverso nelle industrie creative»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024) Web 3.0, blockchain e criptovalute: siamo nel mezzo di una rivoluzione copernicana. Tanto realtà strutturate e capitalizzate quanto startup italiane stanno utilizzando questi nuovi strumenti per ottenere un vantaggio competitivo nei settori dell’arte, dell’entertainment, del cinema, dello sport e della moda. Da Takyon a Reasoned Art fino all’industria del gaming, il libro prende in esame gli influssi delle tecnologie emergenti sull’economia e la società. La pioneristica analisi di Giulio Centemero indaga, attraverso numerosi casi di studio, le potenzialità di NFT eper l’industria creativa. Con un interrogativo di fondo: quale futuro per le nostre vite, sempre più tecnologiche? Prefazione di Angelo Miglietta.