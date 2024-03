(Di martedì 12 marzo 2024), il circuitono leader di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, entra a far parte dei metodi didisponibili per glidiin.Con l’integrazione dinei sistemi didi, glidel grande servizio d’intrattenimento in streaming inpossono addebitare il costo della sottoscrizione direttamente sul proprio account. Oltre a migliorare ulteriormente l'esperienza di, rendendola più veloce e sicura, la collaborazione consente adi proporre unain linea con ...

Netflix e Satispay, nuova soluzione di pagamento per gli abbonati in Italia: Satispay, il circuito italiano leader di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, entra a far parte dei metodi di pagamento disponibili per gli abbonati ...digital-news