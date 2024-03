Netflix conquista un solo Oscar | Apple Tv+ a bocca asciutta nonostante le 32 nomination degli streamer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 12 marzo 2024) Serata magra agli Academy Awards per due principali realtà dello streaming mondiale. Non è stata la Notteper i servizi di streaming. A fronte di ben 32, soltantoè riuscita a non tornare a casa con un pugno di mosche in mano, grazie ad una sola statuetta vinta, sufficiente per non rimanere a. Al contrario,TV+ non è riuscita ad aggiudicarsi nessunha vinto il suo unicograzie al premio per il miglior cortometraggio assegnato a La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson, adattamento del testo di Roald Dahl. Il film, della durata di 40 minuti, include nel cast Benedict …