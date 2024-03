Netanyahu sfida ancora Biden Politico | ‘Usa pronti a tagliare forniture d’armi se attaccano Rafah’ Il premier israeliano | ‘Finiamo il lavoro’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Il Ramadan poteva diventare l’occasione per una tregua prolungata a Gaza. Invece rischia di trasformarsi nel pretesto per far esplodere tensioni e violenze anche in Cisgiordania. Tel Aviv ha deciso, nonostante il parere contrario dei suoi alleati, di vietare le preghiere del venerdì nella Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei) di Gerusalemme agli uomini con età inferiore ai 55 anni, alle donne sotto i 50 e ai minori con più di 10 anni. Questioni di sicurezza, dicono, anche se questa limitazione alla libertà di culto rischia di provocare, come chiesto nelle settimane scorse da Hamas, le proteste dei fedeli palestinesi nella città Santa. E a Gaza rischia di esplodere un caso simile alla cosiddetta “strage del pane“: Hamas ha denunciato che nove palestinesi sono stati uccisi e decine feriti dagli spari israeliani mentre la folla aspettava i camion degli aiuti in piazza ...