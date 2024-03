Nessuna spocchia ma Pd in fibrillazione | quelll' avvertimento a Conte e Schlein

(Di martedì 12 marzo 2024) La minoranza del Pd avverte il leader del M5S dopo il crollo in Abruzzo: "Riconosca la nostra centralità". Un avviso anche per Elly: basta andare al traino dei grillini

Elezioni in Abruzzo Sconfitta non cambia la linea Schlein: "Avanti uniti": La leader del Pd non cambia linea e rilancia: 'Batterci con ancora più determinazione per costruire un'alternativa solida' ...adnkronos

Pd-5stelle, dopo il flop Abruzzo la coalizione vuole riprovarci: la Basilicata sembra più vicina: ROMA. Il vento del cambiamento si è fermato sul Gran Sasso. Il campo largo si sognava Campo Felice, e invece ha dovuto arrendersi al centrodestra. Ma la strada, nonostante tutto, resta quella giusta s ...ilsecoloxix

Pd, Schlein non rinnega il campo largo dopo la batosta in Abruzzo. Ora ci riprovano in Basilicata: La sconfitta in Abruzzo non cambia la linea di Elly Schlein. Una linea che «è sempre la stessa dall’inizio, dalle primarie», ...iltempo