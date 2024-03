Nessuna bancarotta fraudolenta. Assolti due imprenditori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024)perché il fatto non sussiste duelucchesi finito sotto processo perpatrimoniale e. Il gup Antonia Aracri li haieri in rito abbreviato da tutte le accuse, riformulando in ipotesi semplice alcune irregolarità documentali. Alla sbarra erano finiti Alessandra Anichini, 59 anni, e Nicola Miniello di 48 anni, difesi entrambi dall’avvocato Marco Treggi, rispettivamente come amministratori della “Lucchese Trasporti Soc. Cooperativa“ e della “SLT srl“. Entrambe le società erano state dichiarate fallite nel corso del 2018 dal tribunale di Lucca e la Guardia di finanza aveva evidenziato una serie di operazioni ritenute anomale tra le due società. Durante il procedimento celebrato con rito abbreviato davanti al gup Aracri, sono stati sentiti anche i ...