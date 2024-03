Neonato abbandonato 2 volte in 5 giorni | denunciate due giovanissime

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Una ragazzina di 17 anni avrebbe partorito nel bagno di un supermercato, con l’aiuto di un’amica, dopodiché avrebbe lasciato ilin un palazzo, sperando che la famiglia da lei scelta si occupasse di lui. Dopo poco avrebbe mandato quella stessa amica a riprendersi il piccolo, per lasciarlo nuovamente dinanzi alla casa di un uomo di loro conoscenza. Le due ragazze indagate di origine egiziana, la 17enne che ha partorito e una 20enne, sono statedai carabinieri con l’accusa di abbandono di minore. Avrebbero infattiundi pochidi vita in un condominio in via degli Apuli, a Milano, lo scorso 1° febbraio. L’abbandono delL’allarme era scattato nel pomeriggio quando il proprietario dell’appartamento ...