Nel Parco Archeologico di Pompei apre al pubblico la sezione femminile delle Terme del Foro | sulle pareti scoperti affreschi ora restaurati

La pioggia non ha scoraggiato i partecipanti della nona edizione della Run For Life al Parco di Monza. Sono state 1.500 le persone che ieri mattina si sono presentate al nastro di partenza in ... (ilgiorno)

Bologna, 9 marzo 2024 - In circa 200, si sono dati appuntamento in piazza XX Settembre per dire no alla nuova media Besta che il Comune vuole costruire nel parco Don Bosco, a una manciata di metri ... (ilrestodelcarlino)