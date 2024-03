Nel Giardino dei Giusti | mai arresi a chi chiede di sventolare bandiera bianca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2024) Sua Eccellenza ministro degli Esteri Antonio Tajani e vice primo ministro, sua Eccellenza sindaco di Roma Roberto Gualtieri, gentili ambasciatori e amici che vi siete ritrovati all’inaugurazione deldei. Sono orgoglioso di dire che le istituzioni del nostro paese e il Parlamento europeo hanno raccolto l’idea della Fondazione Gariwo di celebrare idell’umanità che in ogni contesto storico si assumono una responsabilità per salvare vite umane durante i genocidi, per difendere la dignità umana e la libertà nelle dittature, per porre un argine alle guerre e ai crimini contro l’umanità. Se il male estremo nella storia sono il genocidio e il totalitarismo, come sostenevano Raphael Lemkin e Hannah Arendt, isono coloro che si oppongono agli stermini e alla disumanizzazione della persona umana. ...