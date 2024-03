(Di martedì 12 marzo 2024) "Se vi danno un foglio con le righe già tracciate, scrivete dall'altra parte". Così diceva il poeta spagnolo Juan Ramón Jiménez Mantecón (1881-1958), premio Nobel per la letteratura nel 1956. Segui sutaliani.it

"Se vi danno un foglio con le righe già tracciate, scrivete dall'altra parte". Così diceva il poeta spagnolo Juan Ramón Jiménez Mantecón (1881-1958), premio Nobel per la letteratura nel ... (affaritaliani)

"Se vi danno un foglio con le righe già tracciate, scrivete dall'altra parte". Così diceva il poeta spagnolo Juan Ramón Jiménez Mantecón (1881-1958), premio Nobel per la letteratura nel ... (affaritaliani)

Così il clima cambia lo shopping Sandro Veronesi: «Punto sul cashmere ultrafine 4 stagioni»: L’imprenditore di Oniverse racconta come stanno cambiando i consumi e le strategie di Falconeri ...corriere

Negoziato Meglio se l'Ucraina è rasa al suolo: grandi affari in arrivo: Aziende europee e turche già in Ucraina: tutti pronti a prendere i miliardi stanziati per la ricostruzione del Paese martoriato ...affaritaliani

Chi l'avrebbe mai detto che il poker coi superpoteri potesse essere così divertente: Qualche mese fa mi sono imbattuto in una simpatica idea trasformata in un bel giochino indie, ovvero Luck be a Landlord, fondamentalmente un titolo "roguelite" basato su una semplice slot-machine da m ...it.ign