Negata la sepoltura a Napoli a Davide | giovane folgorato nel campo rom | lettera-appello al Comune

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti, il 21enne cittadino italiano mortonelrom di Scampia è ancora privo di una. Alcune associazioni come Chi rom e chi no, Mediterraneo antirazzista, A Buon Diritto e Arrevutammece ets e Luigi Manconi hanno scritto unaaldi. LaNato e cresciuto a, morto il 29 febbraio, a soli 22 anni, cittadino italiano ormai da due anni,Jovanovic non aveva mai avuto un documento, neppure la cittadinanza italiana gli consentiva di ottenere la residenza, a causa del blocco delle residenze imposto dal cosiddetto Decreto Lupi, poi convertito con la Legge 80/2014 che all’art 5 comma 1 in base al ...

