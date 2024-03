NBA | i risultati della notte 12 marzo | Jokic e Doncic trascinano con le triple doppie | Fontecchio risalta nella vittoria Pistons

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono sei le partite disputate questain NBA, in un momento nel quale sono diverse le cose che fanno parlare nel circolo del basket a stelle e strisce. Tra queste, i 100.000 dollari di multa a Rudy Gobert per aver fatto il gesto dei soldi dopo Timberwolves-Cavaliers e la rottura del legamento crociato di Saddiq Bey, che chiude la stagione del giocatore degli Hawks. In campo, i Detroit(11-53) trovano l’undicesimastagionale battendo per 114-97 gli Charlotte Hornets (16-49) in una partita priva di significato reale per l’annata. Jalen Duren si distingue con 20 punti e 10 rimbalzi, ma ce ne sono anche 22 per Cade Cunningham e 17 per Simone, la cui onda positiva continua. Dall’altra parte 24 di Miles Bridges e 22 di Grant Williams. Rimonta vincente per i Phoenix Suns (38-27), che concedono ...