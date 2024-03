Nba | Fontecchio vince e convince Triple doppie per Doncic e Jokic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 marzo 2024 - Ormai le prestazioni connti di Simonenon fanno più notizia. Dopo aver fatto registrare 27 punti contro Dallas, ossia il massimo bottino della sua carriera Nba, l'azzurro ne realizza 17 nel successo per 114-97 dei suoi Pistons ai danni degli Charlotte Hornets. L'ex Utah comincia in quintetto e resta in campo 37 minuti, tirando 7/11 e catturando anche 8 rimbalzi, con pure 3 assist distribuiti per i compagni. Da quando veste la maglia di Detroit, l'abruzzese ha disputato 13 partite e sta viaggiando ad un media di 15,2 punti ad allacciata di scarpe. Considerando anche la prima parte di stagione ai Jazz, il classe '95 ha una media realizzativa di 10,2 punti a gara. Numeri che testimoniano la crescita di, sempre più punto di riferimento per la sua franchigia, che contro Charlotte ha pure ...