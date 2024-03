Nave Duilio abbatte due droni nel Mar Rosso Gli Houthi | “Italia schierata col nemico”

Italy congratulates Caio Duilio's crew after destroyer downs two drones in the Red Sea: Italy has praised the destroyer Caio Duilio's crew for shooting down two Yemeni Houthi drones in the Red Sea as part of the European Union's new Aspides mission to shield cargo ships in the key trade ...adnkronos

La Nave italiana Duilio in missione nel Mar Rosso abbatte due droni, gli Houthi minacciano un Ramadan di guerra: Roma, 12 mar. (askanews) – Non si fermano le minacce e gli attacchi del gruppo Houthi dello Yemen alle navi in transito sul Mar Rosso, nonostante l’inizio del mese sacro musulmano del Ramadan. Nelle u ...askanews

Mar Rosso: la Nave Duilio abbatte due droni: la Nave italiana della marina militare Duilio in navigazione nel mar rosso abbatte due droni nemici degli Houti ...trasporti-italia