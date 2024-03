Nave Duilio abbatte due droni | Houthi minacciano Ramadan di guerra

(Di martedì 12 marzo 2024) Non si fermano le minacce e gli attacchi del gruppodello Yemen alle navi in transito sul Mar Rosso, nonostante l'inizio del mese sacro musulmano del. Nelle ultime ore dueaerei sono stati abbattuti grazie all'intervento dellaitaliana Caio, impegnata nell'area nell'ambito dell'operazione dell'Unione Europea Aspides. L'intervento dell'unità navale della Marina militare ha avuto luogo sulla base del "principio dell'autodifesa", ha precisato il ministero della Difesa, ricordando che Aspides, d'altra parte, ha il compito di difendere la libertà di navigazione e le rotte commerciali. Dopo il suo intervento,ha ripreso la propria attività nell'area.Gli, intanto, sono tornati a minacciare nuovi attacchi ...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 12 marzo, in diretta. Idf annuncia la morte di un soldato, ostaggio di Hamas . A rischio il mandato del Primo ministro israeliano. (corriere)

Resta tesa la situazione nel Mar Rosso , dove il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare italiana 'Caio Duilio ' ha abbattuto oggi, 12 marzo 2024, due droni aerei fatti levare in volo ... (firenzepost)

Mar Rosso, Italia. La Nave Duilio abbatte altri due droni. E per gli Houthi ormai siamo nemici: E due. Come i droni degli Houthi abbattuti nella notte dal Caio Duilio e come le volte che il cacciatorpediniere italiano - a capo della missione europea Aspides - è intervenuto a difesa delle navi ...huffingtonpost

Nave Duilio, l'arsenale per l'attacco agli Houthi: dai missili Teseo al lanciarazzi Sclar, costo e come funzionano: Siluri, missili e cannoni. È solo una parte dell'arsenale a disposizione della Duilio. La Nave ha abbattuto in tutto tre droni degli Houthi nel Mar Rosso: due aerei oggi, 12 marzo, ...ilmessaggero

Mar Rosso, "la Nave Duilio ha abbattuto due droni": Nell'ambito dell'operazione militare navale Aspides dell'Ue nel Mar Rosso, la Nave Duilio ha abbattuto due droni aerei in attuazione del principio di autodifesa. Lo ha reso noto il ministero della Dif ...tgcom24.mediaset