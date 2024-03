Nardi elimina Djokovic | Ho battuto il mio mito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - Lucabatte il numero uno al mondo nel ranking Atp Novak Djokovic. Il 20enne pesarese, numero 108 in classifica, dopo questo Atp 1000 entrerà nei primi 100. Il risultato: 6-4 3-6 6-3 che non lascia spazio a interpretazioni. Per l'italiano è in programma l'ottavo di finale con l'americano Tommy Paul, numero 13 in classifica. "Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera"... e Lucanon si aspettava di batterlo nella serata di Indian Wells. Già essere in campo era qualcosa di speciale: "Djokovic è il mio. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere".