Nardi-Djokovic | il n 123 del mondo batte il n 1 Tutte le sconfitte più cocenti per il serbo

(Di martedì 12 marzo 2024) Lucaha battuto Novak. Nella scorsa notte italiana si è consumato uno degli upset più incredibili degli ultimi anni per il tennis globale, in occasione dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024. Il ventenne pesarese, n.123 del ranking ATP, ha rifilato al numero 1 deluna dellepiùdella carriera prolungando così il suo negativo avvio di stagione (ancora senza titoli). Andando a ritroso nel tempo, il 36enneha collezionato appena tredici ko complessivi in singolare nel circuito maggiore contro avversari relegati fuori dalla top100 della classifica mondiale. Se prendiamo però in considerazione il periodo che va dal 2011 in poi, quando è arrivata l’esplosione definitiva di Nole ai vertici del tennis maschile globale, quella ...

