Nardi batte Djokovic a Indian Wells | il tennis italiano è diventato una corazzata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2024) . Impresa di Lucaal torneo Atp 1000 di. L’azzurro, numero 123 al mondo, 20 anno e 7 mesi, ha battuto in tre set il serbo Novak, numero uno, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. È entrato nel torneo da lucky looser ossia grazie a una rinuncia.è il nonotare un numero 1 al mondo. Il sestodi sempre are Novak. «Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera” diceche non si aspettava dirlo. Già essere in campo era qualcosa di speciale: “è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non ...