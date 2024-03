Napoli | omicidio a San Giovanni a Teduccio | un uomo assassinato nei pressi di un parcheggio

(Di martedì 12 marzo 2024) È accaduto in corso Protopisani, indagano gli agenti della squadra mobile e del commissariatoÈ accaduto in corso Protopisani, indagano gli agenti della squadra mobile e del commissariato

Napoli : operazione Polizia-Carabinieri: indiziato ventenne per tentato omicidio , rapina e porto abusivo di arma da fuoco La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, su delega della Procura di ... (puntomagazine)

Napoli : emessa un ordinanza per tentato omicidio nei confronti di un 17enne e un 16enne, l’accaduto è avvenuto in Piazza Carlo III La Polizia di Stato di Napoli , su delega del Procuratore della ... (puntomagazine)

I due minorenni sono accusati di aver sparato a un 16enne , lo scorso 27 dicembre, in piazza Carlo III a Napoli : per i due si sono aperte le porte dell'Istituto penale per i minorenni.Continua a ... (fanpage)

Napoli, agguato nel parcheggio: ucciso ex collaboratore di giustizia. Colpito al volto. Salvatore Coppola Aveva 66 anni: Un uomo è stato ucciso a Napoli, in serata, nel quartiere di san Giovanni a Teduccio. Sul posto, in corso Protopisani, presso il parcheggio Deco, sono intervenuti agenti della Squadra ...ilmessaggero

San Giovanni a Teduccio, agguato a un ingegnere ed ex collaboratore di giustizia: ucciso a colpi di pistola al volto: Salvatore Coppola, ingegnere ed ex collaboratore di giustizia, è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola al volto a San Giovanni a Teduccio, a Napoli. L’omicidio è avvenuto nel parcheggio di un ...ilfattoquotidiano

Napoli, agguato davanti alla Apple Academy di San Giovanni: ucciso un ex pentito: Serata di fuoco a Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di San Giovanni sono intervenuti in Corso Protopisani, presso il parcheggio Deco, davanti ...ilmattino