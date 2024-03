Napoli | Lorenzo Sgarbi sta facendo un ottimo campionato in Serie C | 13 assist e 7 gol

(Di martedì 12 marzo 2024) Il, come da tradizione, predilige concedere in prestito numerosi giocatori di sua proprietà al fine di favorire una crescita più rapida e concreta per loro. Si tratta di calciatori talentuosi che, nella prima squadra, non avrebbero le stesse opportunità poiché interfacciati con i cosiddetti big. Al momento c’è un attaccante che sta ottenendo ottimi L'articolo

Il Napoli non ha mai avuto dubbi su Pasquale Mazzocchi. L'ha seguito, inseguito, ha fatto di tutto per prenderlo e alla fine l'ha portato... (calciomercato)

Lorenzo Insigne potrebbe presto fare ritorno in Europa . Il calciatore ha lasciato Napoli ormai quasi due anni fa e la sua avventura a Toronto non procede nei migliori dei modi. La sua squadra ... (dailynews24)

La SSC Napoli ha intenzione di guardare al futuro premiando i calciatori meritevoli della squadra primavera. Uno dei giocatori che più ha impressionato gli allenatori del Napoli in questa stagione è ... (dailynews24)

Champions League, Barcellona-Napoli: le ultimissime di formazione: Tutto fatto per Calzona, che si affida ai titolarissimi. Tanti dubbi per Xavi, che pensa al classe 2007 Cubarsì per la difesa ...msn

IL COMMENTO - Annarumma: "Osimhen è fondamentale per il Napoli, Lobotka è il top player degli azzurri con Victor e Kvaratskhelia": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Annarumma, giornalista Dazn: Come commenta l’episodio che ha coinvolto De Laurentiis alla vigilia della sf ...napolimagazine

Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Ottavi #2 Ritorno: Palinsesto e Telecronisti: Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Ottavi #2 Ritorno: Palinsesto e Telecronisti, Torna la UEFA Champions League 2023/2024. Tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, prosegue la fase a eliminazione diret ...digital-news