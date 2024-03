Napoli | l’interesse per Ferguson? Parla l’agente dello scozzese

(Di martedì 12 marzo 2024) L’interessamento delper Lewis? Ai microfoni di Tv Play è intervenuto Bill McMurdo, agente del centrocampistadel Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ci tenevo a chiarire chepoteva firmare a zero per qualsiasi squadra in Italia, ma ha scelto il Bologna dopo averto con Sartori e Di Vaio che l’hanno convinto del progetto. E’ contentissimo di averla colta perché sta andando tutto alla grande”. Un giocatore molto ambizioso… “è un giocatore molto ambizioso, è sempre voluto arrivare al top, dando priorità a squadre che mettessero al centro lo sviluppo del calciatore. Tra queste rientra il Bologna ed è contento di averlo fatto perché sta migliorando tanto. Lui vuole essere sempre al top. Thiago Motta? È un allenatore ...

Spunta un nuovo nome per il centrocampo del Napoli . A rivelarlo è Rmc Sport che scrive come Napoli e Milan abbiano mostrato interesse verso il centrocampista del Lille , Yusuf Yazici : “ Yusuf Yazici , ... (ilnapolista)

Vivere a Fuorigrotta: il quartiere dello stadio e dei grandi eventi: Fuorigrotta è uno dei quartieri più conosciuti di Napoli e, attualmente ... in zona Fuorigrotta-Bagnoli erano - a febbraio 2024 - di 2719 euro/m2, mentre l'affitto si è attestato sui 10,8 euro/m2. Si ...idealista

Il film: “Caracas”, nel cuore di Napoli, passando per Caracas: Fin dalla primissima scena, pare dirci Marco D'Amore, in «Caracas»ci si deve tuffare. Il film si apre su una sessione di skydive, e il protagonista, il Caracas del titolo, è quello che apre il paracad ...toscanaoggi

CINEMA - "The Gospel according to Ciretta", la Napoli tra devozione e gentrificazione sbarca al Thessaloniki Documentary Festival: Sbarca a Salonicco, nella 26a edizione del Thessaloniki Documentary Festival, il film della regista napoletana d'adozione Caroline von der Tann. "The Gospel according to Ciretta" (Italia-Germania, 202 ...napolimagazine