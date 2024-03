Napoli | la probabile formazione e la grande attesa…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilche vedremo stasera a Barcellona: anche il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Calzona. “Rrahmani titolare contro il Barcellona. Stando alle indicazioni venute fuori nel corso dell’ultima sessione di allenamento, in porta ci sarà Meret; la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Il centrocampo e l’attacco delAnguissa, Lobotka e Traore agiranno a centrocampo; nel tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Rispetto al Toro, insomma, i cambi saranno tre (fuori Ostigard, Mario Rui e Zielinski)”. Barcellona-, o la va o la spacca? Anche la Gazzetta dello Sport ha presentato la sfida delcontro il Barcellona in Champions League: “attesa per la sfida contro il Barcellona. Tutto o niente, non ci ...