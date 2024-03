Napoli | il top della Serie A apre al trasferimento | la rivelazione fa sperare

(Di martedì 12 marzo 2024) Negli scorsi giorni, Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, è stato accostato al, l’agente ha così risposto in merito. Il Bologna di Thiago Motta è una delle sorprese più belle del campionato diA. I felsinei, sotto la guida del tecnico brasiliano, occupano ad oggi la quarta posizione con ben 51 punti, un risultato impensabile ad inizio campionato. Ferguson –: le parole dell’agente dello scozzese sugli azzurri Oltre a Joshua Zirkzee, vero e proprio diamante dei rossoblù, ci sono altri giocatori ad aver particolarmente richiamato l’attenzione dei grandi club. Tra questi è presente certamente il centrocampista scozzese Lewis Ferguson, dallo scorso anno al Bologna, con cui a dire il vero, si era già ben messo in mostra. Il ventiquattrenne, nel corso di questa stagione, ha messo a referto ben 6 goal e 4 ...

