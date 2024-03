Napoli fuori da Champions League e Mondiale per Club | 3-1 Barcellona a Montjuic

(Di martedì 12 marzo 2024) Si ferma agli ottavi di finale l'avventura indelcampione d'Italia in carica. Gli azzurri cadono per 3-1 in...

Il presidente del Napoli , secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere spinto a cedere tutti i big nel caso in cui gli azzurri non si qualificassero alla prossima Champions League e al prossimo ... (terzotemponapoli)

Basket femminile: Reyer Venezia fuori in semifinale di EuroCup. London Lions, è storica finale: Per la prima volta nella storia una squadra britannica raggiunge la finale in una qualsiasi Coppa europea di pallacanestro. L'impresa porta il nome London Lions: le bianconere negano l'ultimo atto all ...oasport

Napoli fuori dalla Champions: Juventus qualificaTA aritmeticamente al Mondiale per Club 2025: Il Napoli viene eliminato dalla Champions nel doppio confronto col Barcellona, dunque è aritmetico un altro verdetto: la Juventus si è qualificata ...sportmediaset.mediaset

Il Barcellona distrugge i sogni del Napoli in due minuti: gli azzurri sono fuori dalla Champions: Il Napoli abbassa il capo e si lecca le ferite ora che è fuori da ogni cosa, compreso il Mondiale per Club dove il posto adesso sarà riservato alla Juventus.fanpage