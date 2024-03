Napoli | Calzona tra Zazzaroni e l’autorizzazione della società a…

(Di martedì 12 marzo 2024) Sull’allenatore delha detto la sua anche Ivan, sulle pagine del quotidiano sportivo da lui diretto. “”Ho avuto modo di confrontarmi cone devo dire che ne ho percepito immediatamente l’intelligenza, la competenza e la sensibilità umana. Non riesco ancora a chiamarlo Ciccio perché anche la confidenza ha i suoi tempi. Un giorno disse una cosa che mi colpì, una cosa davvero insolita, relativa al primo e unico anno in cui ha fatto parte deldi Spalletti, pur non lavorando mai sul campo. Quelle parole dell’attuale tecnico del«Mi sono detto: già che ci sono, lo studio da fuori. Quell’anno non l’ho buttato, anzi, lo considero di notevolissima importanza per la mia formazione. Sono riuscito a sfruttare al meglio un periodo di semi-disoccupazione. E mi sono reso ...

