Napoli-Barcellona | giocherà Mario Rui e non Olivera Sky

(Di martedì 12 marzo 2024) Massimo Ugolini a Sky Sport ha dato delle indicazioni sulla probabile formazione delcontro il. Cambiano le idee, giocaRui «Rui al posto diperché secondo me Kvara con lui riesce a rendere di più perché hanno giocato tanto insieme. È una costruzione che abbiamo visto tante volte, anche nel gol col Torino. Calzona ha visto meglio il portoghese. Poi è una giocatore di grande esperienza e un leader in campo. ma più di tutto il feeling che ha con il georgiano» Le probabili formazioni: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Christensen, Gundogan, Fermin; ...

Dove vedere BARCELLONA NAPOLI – Questa sera il Napoli scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona: Dove seguire il match. Manca sempre meno all’attesissima sfida tra ... (spazionapoli)

Estadi Olimpic Lluis Companys, Montjuic: il Napoli fa visita al Barcellona in quella che è la casa dei blaugrana per questa stagione,... (calciomercato)

Barcellona - Napoli , la sfida Champions. In Spagna per Positanonews Monia Alloggio: Serata di Champions affascinante per il Napoli di Calzona, impegnato nel ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona. Si riparte dall’1-1 del Maradona, quando Osimhen rispose a Lewandowski.informazione

