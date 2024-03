Napoli | al Vomero voragini e caos | addio trasporto pubblico

(Di martedì 12 marzo 2024) «Questo non è più un quartiere vivibile, siamo circondati dai pericoli, preoccupati dalle, abbandonati anche dalperché i bus non passano...

Nel giro di una notte la situazione della voragine di via Morghen è totalmente cambiata. Una immensa colata di speciale materiale per l?edilizia, nel giro di 24 ore ha consentito di... (ilmattino)

«Questo non è più un quartiere vivibile, siamo circondati dai pericoli, preoccupati dalle voragini , abbandonati anche dal trasporto pubblico perché i bus non... (ilmattino)

Vomero, tempi incerti, e più lunghi per la riapertura di via Morghen: Tempi incerti, e più lunghi, per la riapertura di via Morghen. Abc e Comune non si sbilanciano su una possibile data, ma la consegna per Pasqua del cantiere avviato il 4 marzo e con durata annunciata ...napoli.repubblica

Sessant’anni di strade colabrodo: Il lungo articolo/saggio di oltre trenta pagine che nell’indice della rivista viene definito “Un’ampia inchiesta sul massacro della città. Chi sono e dove sono i responsabili”; l’articolo di Rea, ...napoli.repubblica

Napoli sprofonda nell’incuranza generale. Lepre: “Necessaria un’inchiesta ad ampio raggio su responsabilità e progettualità”: Che Napoli sprofondi non é certo colpa della pioggia che é e resta un fenomeno naturale, ma dell’incurante e approssimativa gestione del sottosuolo. Tutti sanno che esiste una Napoli di superficie, ed ...napolitoday