Nada Cella | il nome della Cecere in una telefonata anonima del ‘96 andata in onda a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi | “Indignato per la richiesta di archiviazione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Per 28 anni sono rimasti lontani dalle telecamere, affidandosi solo allo Stato per ottenere giustizia ma dopo il non luogo a procedere nei confronti di Annalucia, unica indagata per l’uccisione di, la famigliavittima ha rotto questo silenzio. La madre Silvana Smaniotto e Daniela, la sorella25enne massacrata il 6 maggio del ’96 a Chiavari, in Liguria, nello studio commercialista in cui lavorava, sono intervenute nel corso dell’ultima puntata di, su Rete 4. “Sono, sembra che tutto vada verso l’, dopo il lavoro meticoloso di magistratura e inquirenti”: ha dichiarato il apertura del programma il conduttore. “È stata ...