Musicassette | il ritorno al passato | tra dubbi e matite

(Di martedì 12 marzo 2024). I giovanissimi ne hanno sentito parlare, ma chiunque sia nato prima del fatidico 2000, spartiacque dell’età contemporanea, le conosce molto bene. Oggetto del desiderio di ogni melomane dell’epoca, accumulate e riposte meticolosamente nelle loro custodie, comprate o create “artigianalmente”, questi dispositivi, noti anche come “audiocassette” o “cassette a nastro”, hanno avuto un lungo periodo di fama, segnando l’infanzia e la gioventù di molti. Realizzate dalla Philips nei primi anni Sessanta, si sono diffuse a macchia d’olio in tutto il mondo, raggiungendo l’apice della popolarità tra gli anni Ottanta e Novanta, prima del loro declino, soppiantate dai compact disc e, in seguito, dalla musica liquida. Eppure, prima dell’avvento dei CD e dei servizi di streaming, la musicassetta regnava incontrastata, aiutata anche dalla diffusione del Walkman, ideato ...