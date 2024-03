Multe con l’Autovelox | ecco le nuove regole | ora cambia tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 12 marzo 2024) Per rispetto della privacy dell’automobilistala notifica e la gestione delle foto scattate dall’apparecchiatura elettronica Ancora novità nell’ambito della sicurezza stradale, il Garante ha approvato il nuovo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, insieme con il Ministro dell’interno, avente ad oggetto le modalità di collocazione e dell’uso degli autovelox.la regola dell’invio delle foto – Cityrunmors.it – Si attua quindi l’indicazione del ministro Salvini che ha definito gli autovelox “trappole del Far West stradale”, che non devono essere uno strumento “per fare cassa”. Il decreto interministeriale regola l’utilizzo degli autovelox per rilevare le infrazioni stradali e porta importantimenti nel processo di notifica delleagli ...