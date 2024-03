Moviola Lazio Udinese | l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024)arbitraledelvalido per la giornata di Serie A TIM 2023/24:delladeltra, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano.DEL28? Payero prova la conclusione respinta da Gila. Timide proteste per l’per un presunto rigore, Aureliano fa correre 43? Primo giallo della gara per Perez che stende Lazzari 45? Un minuto di recupero 45’+1 Ammonito anche Felipe Anderson per una scivolata imprudente su Lucca 57? Ammonito Romagnoli per ...