Mottola | i riti quaresimali della confraternita Da sabato

(Di martedì 12 marzo 2024) Di seguito il comunicato l: Con l’austera liturgia del Mercoledì delle Ceneri e le Via Crucis nelle domeniche di Quaresima, ladel Carmine divive con semplicità e fede il periodo quaresimale, preludio deiSettimana Santa.che però non saranno celebrati nella Chiesa del Carmine, chiusa dal 4 Marzo scorso per lavori di consolidamento antisismico. “Anche se privaticasa dei nostri– fanno sapere gli organizzatori – non mancherà lo spirito, la fede e la dedizione con cui viviamo ogni anno la Settimana Santa”. Il programma è come sempre ricco: il 16 Marzo gli Aspiranti ed i Simpatizzantianimeranno il pio esercizioVia Crucis presso il Santuario ...