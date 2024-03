Mosca | «Respinta incursione di sabotatori  di Kiev a Kursk» I miliziani | «Sogniamo un Paese libero dalla dittatura di Putin»

(Di martedì 12 marzo 2024) Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 12 marzo, in diretta. Gentiloni, entro fine mese 4,5 miliardi dell’Ue all’Ucraina

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 12 marzo, in diretta. Gentiloni, entro fine mese 4,5 miliardi dell’Ue all’Ucraina (corriere)

Mosca, nelle regioni Belgorod e Kursk eliminati 100 ucraini: I servizi di sicurezza interni russi, Fsb, hanno detto che a partire dal 10 marzo sono stati respinti diversi tentativi di varcare il confine da parte di formazioni ucraine nelle regioni di Belgorod e ...quotidiano

Cremlino col Papa, Scholz critico: Mosca si mantiene cauta sulle reazioni all'appello del Papa a Kiev, mentre l'Ucraina respinge duramente le sue parole. Il Cremlino incolpa l'Ucraina per i mancati negoziati, mentre la comunità interna ...quotidiano

Ucraina, dopo le parole del Papa interviene Biden: "Rispetto Francesco ma la pace dipende da Mosca": "La pace in Ucraina potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di mettere fine a questa guerra ingiusta e non provocata e ritirasse le sue truppe" dice un portavoce del Consiglio per la sicurezz ...rainews