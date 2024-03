Morto in carcere il trapper Jeffrey Baby Il legale annuncia un esposto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - È stato trovatonella notte nella cella del reparto Protetti delTorre del Gallo di Pavia ilJordan, alias di Jordan Tinti, condannato in via definitiva per rapina, con l'aggravante dell'odio razziale, commessa ai danni di un immigrato nigeriano di 42 anni alla stazione di Carnate, in Brianza, nell'estate 2022 in concorso con Gianmarco Faga', in arte Traffik. Il 26enne è stato trovato dagli agenti della Polizia penitenziaria con un cappio al collo. Era rientrato una decina di giorni fa nel penitenziario pavese dopo che il magistrato di sorveglianza aveva sospeso la misura temporanea dell'affidamento terapeutico in comunità in cui si trovava da tre mesi. In relazione al suo periodo precedente Tinti, tramite il suoFederico Edoardo Pisani, ...