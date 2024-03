Morto Eric Carmen | interprete di All by Myself e Hungry Eyes

(Di martedì 12 marzo 2024) Il cantante amanodelle hit(nella colonna sonora di Dirty Dancing) e All by, poi interpretata da Celine Dion, èall'età di 74 anni. Lo ha annunciato la moglie, che non ha specificato dovesia avvenuta la morte e la causa del decesso. "Il nostro dolce, amorevole e talentuosonel sonno questo fine settimana. Era molto felice di sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà sempre ricordato da loro", ha scritto in un messaggio pubblicato sul sito dell'artista. Amyha anche chiesto ai fan di "rispettare la privacy della famiglia mentre piangiamo la nostra tremenda perdita". Nato nel 1949 a Cleveland, ...

È Morto il cantautore Eric Carmen , all’età di 74 anni . La star am Eric ana era diventata famosa con il gruppo dei Raspberries, per poi affermarsi come artista solista con brani di successo tra cui il ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – E’ Morto a 74 anni il cantautore Eric Carmen , noto per i successi ‘Hungry Eyes’ e ‘All By myself’ . Ad annunciarlo è sua moglie sul sito ufficiale del cantante. La star am Eric ana era ... (seriea24)

Il mondo della musica piange Eric Carmen . Il cantautore, noto soprattutto per brani di successo come ‘Hungry Eyes’ e ‘All By myself’ , è morto infatti all’età di 74 anni. A dare per prima l’annuncio ... (thesocialpost)

Addio a Eric Carmen, Morto il cantante di "All by myself" e "Hungry Eyes": All'età di 74 anni è Morto Eric Carmen, musicista e cantante molto famoso negli anni Ottanta, per le canzoni All by myself e Hungry Eyes (di Dirty Dancing).gazzetta

È Morto Eric Carmen, l'interprete di "All by Myself" e "Hungry Eyes": Il cantante statunitense Eric Carmen, interprete delle hit "Hungry Eyes" (nella colonna sonora di "Dirty Dancing") e "All by Myself", poi cantata dalla canadese Céline Dion, è Morto all'età di 74 anni ...ticinonews.ch

Morto Eric Carmen cantante dei Raspberries famoso per All by myself e Dirty Dancing: aveva 74 anni: Eric Carmen è Morto: l'ex frontman dei Raspberries era famoso per All by Myself e Hungry Eyes dalla colonna sonora di Dirty Dancing ...notizie.virgilio