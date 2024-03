Morto Besar Nimani | l’ex campione di boxe ucciso a colpi di pistola fuori da un ristorante

(Di martedì 12 marzo 2024) Un’improvvisa tragedia ha scosso il mondo dellainternazionale:, giàIBF e che si era ritirato nel 2019, èin queste ore,da alcunidimentre si trovava in Germania, nella città di Bielefeld. Il pugile tedesco di origini kosovare già in passato era stato vittima di una sparatoria, nel 2013, rimandendo ferito. Stando alle prime ricostruzioni, tutto sarebbe successo pocoda un: all’improvviso sarebbero stati esplosi una decina di, alcuni dei quali avrebbero ferito mortalmente. Le forze dell’ordine locali hanno rilasciato immediatamente una veloce nota con i primi dettagli ...

